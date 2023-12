Crise de l’énergie : quelles reconfigurations géopolitiques ?

L’invasion russe de l’Ukraine a durablement impacté le système énergétique mondial. La stratégie russe d’exportation des ressources nationales et les sanctions occidentales ont modifié les flux énergétiques, dessinant une nouvelle géographie des échanges internationaux. Ce choc a alimenté une crise des prix de l’énergie qui a frappé les Européens de plein fouet.Quels sont les enjeux mondiaux en terme de sécurité et de sobriété énergétique ? À l'heure de la guerre en Ukraine, l'Union européenne peut-elle atteindre l'indépendance énergétique ? Dans quelle mesure les innovations technologiques sont-elles complémentaires avec la sobriété énergétique ? Ces évolutions peuvent-elles accélérer la transition énergétique ?Autant d'enjeux sur lesquels revient Annabelle Livet, chargée de recherche Matières premières et énergie au sein de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS), dans le cadre de sa participation aux Internationales de Dijon 2023, organisées par l'IRIS, la ville de Dijon et Dijon Métropole.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies