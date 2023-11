La relation États-Unis / Israël | Expliquez-moi…

Par Pascal Boniface

La guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, a remis sur le devant de la scène le rôle des États-Unis au Proche-Orient et l'importance des relations diplomatiques de ces derniers avec Israël. Le soutien inconditionnel de l'administration Biden au gouvernement Netanyahou et au droit d'Israël à se défendre est fidèle à la nature de l'alliance entre les deux États. Mais face à l'ampleur du bilan humain et matériel de la réponse militaire israélienne à Gaza, la Maison-Blanche tente de rééquilibrer son engagement en appelant le gouvernement israélien à respecter le droit international et à réhabiliter une solution à deux États. Là encore, Washington semble historiquement être le seul acteur capable d'exercer une pression sur l'État israélien. La relation entre les États-Unis et Israël n'est pas seulement une question de politique étrangère. Il s'agit d'une relation d'interdépendance, la relation à Israël devenant pour Washington un enjeu de politique intérieure, quand la relation avec les États-Unis constitue un enjeu quasi-existentiel pour Tel-Aviv. Quelle est donc la nature des relations entre les États-Unis et Israël et comment ont-elles évolué ? En quoi l'alliance avec Israël reflète-t-elle les spécificités de la société américaine ? La politique de Joe Biden à l'égard d'Israël pourrait-elle compromettre sa réélection ? Retour sur les origines de l'alliance et analyse de la situation actuelle, dans une vidéo agrémentée de cartes, de photos et d'infographies.