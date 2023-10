Qui doit défendre l’Europe ?

Le 22 février 2022, l'Europe a compris que sa sécurité pouvait être menacée. Les populations réfugiées ukrainiennes ont afflué dans les pays baltes limitrophes d'Europe centrale, dans les pays baltes et en Allemagne. Et si l'Europe, c'est à dire un des pays de l'Union européenne, était attaquée ? Qui doit être le garant de la défense européenne ? Alors que l'OTAN se retrouve renforcée depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne peut-elle encore construire son autonomie stratégique ? Comment l'Union européenne peut-elle parvenir à concilier une stratégie de défense européenne long terme et les divergences politiques court-termistes de ses États membres ?Autant d'enjeux sur lesquels revient le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la Revue Défense Nationale et chef de bureau des sessions régionales de l'Institut des hautes études de défense nationale, dans le cadre de sa participation aux Géopolitiques de Nantes 202 3 organisés par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

