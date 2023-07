L’approvisionnement en enrichissement de l’uranium : quelles dynamiques et quels enjeux ?

L’invasion de l’Ukraine par la Russie au printemps 2022 a relancé les débats en Europe comme aux États-Unis sur la dépendance des industries nucléaires aux approvisionnements russes de combustibles. Ces discussions se sont amplifiées avec l’incapacité, à Washington comme à Bruxelles, d’imposer des sanctions sur les entreprises russes de ce secteur jusqu’à présent. Alors que l’enrichissement de l'uranium reste un passage obligatoire pour l’approvisionnement des parcs nucléaires mondiaux, quelles en sont aujourd'hui les dynamiques et les enjeux ?Teva Meyer, chercheur associé à l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion de la publication du rapport n°14 intitulé "L’approvisionnement en enrichissement de l’uranium : dynamiques et enjeux après l’invasion russe de l’Ukraine" de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques.- Pourquoi l'enrichissement de l'uranium revêt-il des enjeux stratégiques pour la géopolitique des énergies ?- Comment la guerre en Ukraine a-t-elle changé les dynamiques géopolitiques de l'enrichissement ?- Quelles sont les principales évolutions auxquelles s'attendre sur l'enrichissement de l'uranium dans les années à venir ?

