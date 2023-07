Retour sur le Sommet UE/Celac de Bruxelles

Les 17 et 18 juillet 2023, les dirigeants de l'Union européenne (UE) et de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac) se sont réunis à Bruxelles. Malgré les divergences des pays européens et latino-américains sur les dossiers évoqués, ce sommet a permis aux États présents d'aboutir à une déclaration commune, évoquant notamment la question de la guerre en Ukraine ou encore celle des droits humains. Une déclaration à laquelle seul le Nicaragua a refusé d'apporter sa signature.Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, revient sur les enjeux de ce sommet dans le cadre de ses “Chroniques de l’Amérique latine”.

