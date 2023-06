Changements climatiques et foyers de conflits dans le monde, quelles interactions et quels risques ?

Visioconférence de restitution de la note prospective et stratégique, « Changements climatiques et foyers de conflits dans le monde » de l'Observatoire Défense & Climat.

Visioconférence de restitution de la note prospective et stratégique, « Changements climatiques et foyers de conflits dans le monde » autour de Marine de Guglielmo Weber, chercheuse au sein du programme Climat, Énergie et Sécurité de l’IRIS et François Gemenne, co-directeur de l'Observatoire Défense & Climat. Animée par Julia Tasse, co-directrice de l'Observatoire Défense & Climat, directrice de recherche et responsable du Programme Climat, Énergie et Sécurité à l’IRIS.Les changements climatiques se sont manifestés avec une virulence particulière au cours de l’année 2022. Sous l’effet de la hausse des températures notamment, les phénomènes météorologiques extrêmes et les catastrophes environnementales se sont multipliés. Bien que l’intensité de ces phénomènes soit soumise à une forte variabilité géographique, tous les États du monde ont pu éprouver les risques que les changements climatiques font peser sur leur stabilité économique, leur souveraineté politique et la sécurité des populations.Cette visioconférence de restitution permet de comprendre plus précisément les liens entre changements climatiques et conflits. Les chercheurs reviennent sur les impacts des changements climatiques sur les menaces existantes, en traitant différentes zones géographiques les unes après les autres. Cette conférence permet d’aboutir à une vision globale et hiérarchisée des régions et pays du monde les plus susceptibles de connaître une exacerbation de la conflictualité.