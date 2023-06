Sénégal : la démocratie en danger ?

Au Sénégal, le jeudi 1er juin Ousmane Sonko, président du parti d’opposition PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), a été condamné à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse » dans un procès pour viol et menace de mort, deux charges pour lesquelles il a été acquitté. Il a aussitôt contesté le verdict, dénonçant un complot visant à le rendre inéligible aux élections présidentielles de 2024 face à l'actuel président Macky Sall, soupçonné de vouloir se représenter pour un troisième mandat pourtant illégal d'un point de vue constitutionnel. Des violences ont éclaté dans tout le pays : neuf personnes ont déjà été tuées dans des affrontements entre la police et ses partisans.Le Sénégal risque-t-il, dans la continuité de cette affaire, de s'enfoncer dans une crise démocratique ?

