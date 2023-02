Un an après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, quel bilan peut-on dresser de cette guerre ? L’IRIS vous propose une série d’analyses en vidéo pour évaluer les conséquences du conflit dans différents secteurs d'activité et aires régionales.Sébastien Abis, chercheur associé à l'IRIS, revient sur l'utilisation du blé et des céréales comme arme géopolitique dans le cadre de ce conflit.➡️ CONSULTER LA PLAYLIST « GUERRE RUSSIE-UKRAINE »

