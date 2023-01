Tournée du Premier ministre japonais : quelles implications sur l’Indo-Pacifique ?

Le 30 novembre, l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique de l'IRIS organisait à Montpellier une conférence sur le thème : "La France, le Japon et l'Indo-Pacifique" dans le cadre de la semaine du Japon en Occitanie. À l'occasion de la tournée du Premier ministre japonais dans les pays du G7, en ce début d'année, Marianne Péron-Doise, chercheuse associée à l'IRIS, analyse les implications sur l'Indo-Pacifique de cette tournée :- En quoi consistait cette tournée ?- Quels en sont les éléments les plus marquants ?- Quel est l'impact de cette tournée sur la coopération bilatérale franco-japonaise ?📄 Les notes de l' Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique 📄 Les notes du programme " Asie-Pacifique " de l'IRIS➡️ Aller plus loin ➡️ Tout savoir sur la conférence " La France, le Japon et l'Indo-Pacifique ➡️ La semaine du Japon en Occitanie

