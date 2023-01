Le Brésil sous le choc : les démocraties en danger ?

Des partisans du président brésilien sortant, Jair Bolsonaro, ont tenté de prendre possession du Congrès, la Cour suprême et le palais présidentiel ce dimanche 8 janvier. Refusant de reconnaitre le retour au pouvoir de Lula, ces derniers font preuve d'un déni flagrant de démocratie. Cet évènement n'est pas sans rappeler la tentative de prise d'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump il y a deux ans. Si la démocratie a tremblé ce 8 janvier à Brasilia, les crises démocratiques et les crispations autoritaires se multiplient dans le monde : Chine, Russie, Iran, et même Europe où sont apparues des démocraties dites "illibérales". L'analyse des causes de ce phénomène.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies