L’Iran connaît depuis plus de deux semaines des manifestations massives qui ont éclaté suite à la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour « port inapproprié » du voile. Le bilan de la répression serait d'au moins 92 morts selon l’ONG Iran Human Right et les contestations ne faiblissent pas. Ces manifestations peuvent elles aller jusqu'à faire tomber le régime ou celui-ci se maintiendra-t-il en s'enfonçant dans la répression ?L'analyse de Pascal Boniface

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies