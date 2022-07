« L’Iran envoie un message aux États-Unis en affirmant pouvoir fabriquer la bombe atomique »

C’est l’option qu’Israël, ennemi historique de l’Iran, envisage de plus en plus. Depuis plusieurs mois, le gouvernement israélien essaye de convaincre les Etats-Unis de laisser tomber la diplomatie pour réfléchir à une solution militaire. Bien-sûr les Américains n’y sont pas favorables, surtout en ce moment avec la guerre en Ukraine. Ils continuent donc de négocier mais on ne voit pas bien où cela peut mener.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies