Emmanuel Macron au Brésil : les enjeux d’une visite d’État

Après plusieurs années marquées par des tensions entre les deux pays, Emmanuel Macron a entamé une visite officielle de trois jours au Brésil afin de raviver l'entente bilatérale entre Paris et Rio. Outre les questions climatiques, la forêt amazonienne en première ligne, les questions économiques et de politique internationale, ce déplacement est le premier d'Emmanuel Macron en Amérique latine dans le cadre de ses fonctions et constitue la première visite d'un président français au Brésil depuis 2013.Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, revient sur les enjeux de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Brésil.

