Élections législatives : quel impact sur notre diplomatie ?

Les élections législatives françaises n’ont pas donné de majorité absolue au parti du président de la République. Avant ces élections, la diplomatie française était déjà en souffrance, notamment dans le contexte de la guerre en Ukraine : perte de lien avec la Russie, autonomie stratégique européenne au ralentie, divergences avec les pays d'Europe de l'Est, difficultés au Sahel, etc… La déroute de l’exécutif aux élections législatives déstabilise encore un peu plus le président Emmanuel Macron. La politique étrangère française, généralement dirigé depuis l'Elysée, risque d’être perturbée et occultée par des questions de politique intérieure qui vont monopoliser les débats et l'attention du président français. L’entrée de 89 députés du Rassemblement Nationale à l’Assemblée nationale, aux idées et motivations hostiles à l'islam constitue un autre danger pour la diplomatie française alors que l’image de la France à l'étranger s'est fortement dégradée ces dernières années, notamment du fait des débats internes. Ces complications interviennent dans une période de l’histoire où les enjeux de la politique étrangère de la France sont conséquents.L’analyse de Pascal Boniface.

