Volodymyr Zelensky : une communication en frappes chirurgicales

ort de ses expériences passées dans le cinéma et à la télévision ukrainienne, mais également d’une équipe de communicants visiblement bien rodés, le président ukrainien Zelensky a su parfaitement adapter ses discours, utiliser des références historiques appropriées et jouer sur les sensibilités de ses auditoires, qu’il s’agisse des différents parlements occidentaux ou de personnalités du monde la culture, pour plaider efficacement la cause de son pays.S’il est difficile d’envisager l’évolution de la situation sur le terrain en Ukraine, il est clair que la bataille de la communication a déjà largement été remportée par Volodymyr Zelensky.L'analyse de Pascal Boniface.

