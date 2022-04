Expliquez-moi… Assange et Wikileaks

Depuis 2010 et les premières révélations de Wikileaks, la personnalité de Julian Assange, fondateur de l'organisation, est devenu un symbole aussi bien pour ses partisans que ses opposants. Pour les premiers, il a permis de révéler au monde des informations jusqu'ici restées secrètes portant sur des affaires d'Etat et des crimes de guerres. Pour les seconds, au premier rang desquels les États-Unis, il a transgressé les règles du "secret défense" en exposant par la même différentes administrations et dirigeants. Entre Royaume-Uni, États-Unis, Suède et Équateur, retour en vidéo sur plus de 10 années d'affaire Assange/Wikileaks qui se poursuit désormais en une bataille judiciaire à propos de l'extradition d'Assange, incarcéré depuis deux ans au Royaume-Uni.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies