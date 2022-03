Guerre en Ukraine : éviter les simplifications

Les débats sur les responsabilités dans le déclenchement de la guerre en Ukraine se font de plus en plus nombreux après un mois de conflit. On ne peut pas renvoyer dos à dos les différents protagonistes : Poutine est bien celui qui a pris seul la décision de se lancer dans la guerre. Il en est le principal responsable.Mais comme souvent en relations internationales, il faut éviter les simplifications et les points de vue manichéens : tout n'est pas blanc ou noir et on ne peut pas nier que les pays de l'OTAN et plus généralement d'Occident ont commis des erreurs au préalable. Il ne s'agit en rien d'exonérer Poutine, mais de comprendre les évènements qui ont mené à la situation actuelle.L'analyse de Pascal Boniface.

