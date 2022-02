Poutine a-t-il vraiment voulu « humilier » Macron avec sa table XXL ?

Le voyage en soi est déjà positif. Emmanuel Macron a joué son rôle de président de la France, de président du Conseil de l’Union européenne et de membre du format Normandie qui réunit l’Ukraine, la Russie, la France et l’Allemagne, créé pour appliquer les accords de Minsk pour la guerre du Donbass. Je ne sais pas s’il y a vraiment désescalade. En tout cas, il n’y a plus d’escalade supplémentaire. Emmanuel Macron a joué un rôle d’apaisement. D’ailleurs Vladimir Poutine a réitéré qu’il n’avait aucunement l’intention d’envahir l’Ukraine. Il y a un certain apaisement au moins au niveau des déclarations. Le bilan de la visite est relativement positif mais personne n’en attendait des montagnes.

