Kharkiv – Rafah : l’horreur des crimes de guerre

Dans la nuit de dimanche à lundi, une frappe israélienne a visé un camp de déplacés à Rafah, ville frontière avec l'Égypte où sont concentrés plus d'un million des Gazaouis depuis l'évacuation du nord de Gaza ordonnée par Israël. Si Tsahal revendique l'utilisation d'armes précises destinées à éliminer des responsables du Hamas, plus de 40 morts sont déplorés, dont des enfants. Des images dramatiques de Rafah montrent que la frappe a été tout sauf chirurgicale. En parallèle, plus au nord, l'armée russe a bombardé un magasin de bricolage à Kharkiv ce samedi 25 mai, où des centaines de personnes se trouvaient. Pour l'heure, 16 personnes y ont perdu la vie. Dans les deux cas évoqués ici, les personnes civiles sont les premières victimes des agissements des armées russe et israélienne, des actes tant insoutenables que contraires au droit international qui prennent le nom de crimes de guerre. Retour en vidéo sur les évènements de ce week-end.L'analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies