Algérie – Maroc : de la brouille au conflit ?

La semaine dernière, le ministre israélien des affaires étrangères Benny Gantz était en déplacement au Maroc, notamment dans le cadre de la signature d'un accord de coopération militaire entre Rabat et Tel-Aviv. Un accord ressenti comme une menace par Alger qui réagissait en déclarant que le Mossad était désormais à sa frontière. Cet épisode de tension entre les deux voisins Maghrébin vient s'ajouter à plusieurs mois de crispation au cours desquels l'Algérie a notamment rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. Depuis la normalisation, en décembre 2020, des relations entre Israël et le Maroc contre la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par les États-Unis, rien ne va plus entre Alger et Rabat. Une telle situation peut-elle aboutir à un conflit armé ?Le point avec Pascal Boniface.

L’IRIS, association créée en 1991 reconnue d’utilité publique, est un think tank français travaillant sur les thématiques géopolitiques et stratégiques, le seul de dimension internationale à avoir été créé sur une initiative totalement privée, dans une démarche indépendante. L’IRIS est organisé autour de 4 pôles d’activité : la recherche, la publication, la formation et l’organisation d’événements.

