Peng Shuai : Mouvement sportif 1 – Régime chinois 0

Après avoir accusé de viol un haut responsable du parti communiste chinois, ancien premier vice-Premier ministre, Zhang Gaoli, le 2 novembre dernier, la star de tennis chinoise Peng Shuai a totalement disparu, comme d'autres de ses compatriotes avant elle à l'image du patron d'Ali Baba, Jack Ma. Une manière pour le régime d'étouffer l'affaire. Mais c'était sans compter sur l'importance qu'a pris le mouvement #MeToo au sein des opinions publiques à travers le monde, et notamment au sein du milieu sportif. Et c'est notamment ce milieu sportif qui a maintenu la pression, au cours des dernières semaines, pour exiger que Pékin libère la sportive. Elle est récemment réapparue et s'est notamment entretenue avec le président du CIO Jack Bach, à qui elle a exprimé sa volonté de protéger sa vie privée. Un discours qui semble directement dicté par le régime. Néanmoins, sa réapparition est le fruit de la mobilisation internationale et montre que même Pékin ne peut se permettre de telles actions, en niant les opinions publiques, surtout à l'aube de l'organisation des JO d'hiver 2022 qui se tiendront dans la capitale chinoise et qui font déjà l'objet d'appels au boycott. En attendant, la pression se maintient pour que Peng Shuai soit définitivement libérée.L'analyse de Pascal Boniface.

