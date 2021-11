Novembre électoral latino-américain : entre déficits démocratiques et ingérences étrangères

Tribune Par Jean-Jacques Kourliandsky

7 novembre 2021, présidentielles et législatives au Nicaragua ; 14 novembre, législatives de mi-mandat en Argentine ; 21 novembre, présidentielles et législatives au Chili ; 21 novembre, régionales et municipales au Venezuela ; 28 novembre présidentielles et législatives au Honduras. Le carnet des urnes latino-américaines est « bien plein » en ce mois de novembre 2021. Pour autant, est-il « bien fait » ?De nombreux manquements au droit et une lassitude démocratique sont en effet signalés ici ou là. Les critiques sont le plus souvent locales. Mais, l’étranger proche ou lointain donne aussi de la voix. Ces contestations ont un fond historique déconcertant. Il y a peu, à peine trente ou quarante ans, voter en Amérique latine relevait de nostalgies lointaines. Le méridien politique de référence écartait un recours citoyen pour choisir présidents, parlementaires et représentants territoriaux.Y aurait-il eu quelque part maldonne au moment des transitions démocratiques ? L’Amérique latine serait-elle démocratiquement passée du « circulez y a rien à voir », à un raccourci « uber-démocratique » ?Le fait de voter reste malgré tout en 2021 une avancée démocratique indéniable. Argentine, Chili, Honduras, Nicaragua et Venezuela ont derrière eux un passé de dictatures qui doit être pris en compte. Les consultations de novembre 2021 respectent à la lettre ce qu’exige une votation digne de ce nom. L’offre électorale est compétitive. Elle permet de choisir entre plusieurs candidatures. C’est vrai au Nicaragua, en Argentine, au Chili, au Venezuela et au Honduras. Cinq alliances regroupant chacune plusieurs partis sont effectivement en compétition en Argentine. Il y en a par ailleurs trois aux régionales du Venezuela. L’offre plurielle est quant à elle respectée au Nicaragua avec sept concurrents en lice aux présidentielles, tout comme au Chili où ils sont sept, et au Honduras où l’on en compte seize.Les esprits chagrins ne font pas pour autant preuve de mauvais esprit en dénonçant les grains de sable qui grippent la machine électorale. L’ensablement est plus ou moins avancé selon les pays. Il est très perturbant au Nicaragua, où le président sortant a fait incarcérer ses opposants principaux, et a interdit plusieurs partis politiques. Il l’est aussi au Venezuela où l’opposition vit en situation de tolérance plus ou moins élargie par le pouvoir en place. Au Honduras, le chef d’État sortant est cité dans diverses affaires liées au trafic de stupéfiants. En Argentine et au Chili, on note un désenchantement qui pèse sur le vote. Le « à quoi bon voter » altère gravement le sens du scrutin. Beaucoup d’Argentins et de Chiliens avaient espéré un changement politique en profondeur. Le renouveau photographique au sommet de l’État, sans effet suffisant sur les vécus concrets, pèse sur le jugement donné à ces démocraties post-dictatoriales. Une abstention élevée est attendue au Chili, confirmant celle constatée pour la validation de la Convention constituante. Un vote « dégagiste » est possible dans les deux pays.En toile de fond, les ingérences extérieures perturbent ces pays. La solidarité extérieure est bien reçue par les victimes de l’ostracisme pratiqué par le couple présidentiel des Ortega au Nicaragua, par Nicolas Maduro et ses partisans au Venezuela. Mais la démocratie des fourgons de l’étranger peine à convaincre de façon universelle. Les États-Unis et l’Union européenne ont signalé leur solidarité avec tous ceux qui, au Nicaragua et au Venezuela, se battent pour faire respecter les règles du jeu minimales exigées en démocratie. Ces prises de position, loin de rester formelles, ont été accompagnées de pressions diplomatiques, financières et de sanctions ciblées à l’égard des dirigeants de ces deux pays. Ces sanctions affectent peu les dirigeants, mais beaucoup le quotidien de tout un chacun.Les amis régionaux de la communauté occidentale, à savoir le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay, ont accompagné jugements critiques et sanctions occidentales. Ils ont, le 20 octobre 2021, voté à l’OEA (Organisation des États américains) une résolution demandant la libération des prisonniers politiques. En revanche, les autorités d’autres États ont rejeté au nom du respect des souverainetés, les rappels à l’ordre démocratiques donnés par les puissances occidentales. À l’OEA, l’Argentine, la Bolivie, le Honduras et le Mexique ont refusé de condamner le Nicaragua. Ils se sont abstenus de voter la résolution du 20 octobre, signalée plus haut. Le président du Honduras a même effectué le 27 octobre 2021 une visite confortant la légitimité de son homologue nicaraguayen. Aux Nations unies, Nicaragua et Venezuela peuvent d’autre part compter sur la compréhension de la Chine et de la Russie.Les enseignements que l’on peut tirer d’un tel épisode sont paradoxaux. La démocratie pluraliste est effectivement mal en bien des points du Chili au Venezuela, en passant par le Honduras. Des solidarités internationales et régionales croisées se sont manifestées. Mais relèvent-elles de bons sentiments ? Pourquoi le Mexique refuse-t-il de critiquer le Nicaragua ? Alors que son président et ses députés ont été élus en 2018, de façon irréprochable ? Comment comprendre le soutien apporté par le chef d’État du Honduras à celui du Nicaragua, alors que leurs idéologies respectives sont sur le papier aux antipodes ? Les sanctions infligées aux autorités nicaraguayennes et vénézuéliennes par les Occidentaux répondent-elles au souci affiché de faire respecter les libertés démocratiques ? L’appui donné par la Chine et la Russie au Nicaragua et au Venezuela est-il dicté par une sympathie particulière à l’égard de Caracas et de Managua ou par un intérêt qui tient davantage à la géopolitique du monde ?Les démocrates entravés, au Nicaragua comme au Venezuela, aspirent à rompre les liens qui empêchent l’expression pleine des opinions. Ceux qui en Argentine et au Chili gardent leur capacité à décider, sont pour beaucoup prêts à renverser la table. Les petits États, leurs opinions, se méfient des gros qui sous couvert de morale, défendent des intérêts terre à terre. Toutes choses permettant de comprendre le mélange des genres, les convergences qui semblent contre nature, revenant à évaluer la part respective de l’intérêt et des valeurs dans le positionnement des uns et des autres.