États-Unis : le basculement, à nouveau ?

Entretien avec Nicole Gnesotto, vice-présidente de l’Institut Jacques Delors et professeure émérite au CNAM



Quelles pourraient être les répercussions des résultats de l’élection présidentielle sur la politique étrangère des États-Unis ?



Quelle place pour l’Europe dans la politique étrangère des États-Unis ? Donald Trump s’est-il radicalisé depuis son mandat de 2016 ?



L’élection de Kamala Harris pourrait-elle occasionner l’émergence d’une nouvelle gauche états-unienne ? Les Géopolitiques de Nantes sont organisés par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.



Les Géopolitiques de Nantes des 27 et 28 septembre 2024 avaient consacré une table ronde aux enjeux de l'élection présidentielle à venir aux États-Unis, qui opposera le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris. Un évènement qui aura sans nul doute une incidence sur l'évolution des conflits en cours, et notamment celui du Proche-Orient. Alors que les sondages sont particulièrement serrés et que la première puissance mondiale apparaît plus clivée que jamais, à quoi peut-on s'attendre à l'issue de ce scrutin ? Les deux candidats sont-ils si différents quant à leurs vision de la politique étrangère états-unienne ?Nicole Gnesotto est vice-présidente de l’Institut Jacques Delors et professeure émérite au CNAM, où elle a créé et dirigé la Chaire sur l’Union européenne. Elle répond à nos questions :Les Géopolitiques de Nantes sont organisés par l'IRIS et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes métropole.Vidéo tournée le 28/09/2024