Travailler en zone de conflit : regards croisés de professions à risque

Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Humanitaire et développement.

Visioconférence, organisée dans le cadre du programme Humanitaire et développement, autour de Christian Captier, responsable du projet Apprentissage et partage des retours d’expérience sur les incidents critiques (SIMM) pour Médecins sans frontières International, Jean-Fernand Perenne, directeur associé pour Control Risks, cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques, et Olivier Piot, journaliste, grand reporter, fondateur de la plateforme franco-africaine Médias & démocratie. Animée par Magali Chelpi-Den Hamer, chercheuse à l’IRIS, et Olivier Routeau, directeur des opérations chez Première Urgence Internationale.