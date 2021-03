L’Union européenne face au défi chinois – Entretien avec Pierre Haski

Entretien avec Pierre Haski, journaliste, chroniqueur géopolitique à France Inter et L'Obs, président de Reporters sans frontières

Pierre Haski, journaliste, chroniqueur géopolitique à France Inter et L'Obs, président de Reporters sans frontières, répond à nos questions suite à son intervention dans le cadre des Entretiens européens d'Enghien qui se sont tenus le 6 mars dernier :- Comment expliquez-vous la perte d'intérêts de la Chine pour l'UE face à des continents comme l'Afrique ?- Vous assimilez la situation des Ouïghours à la cause d'une génération. A-t-elle un réel poids sur la scène européenne face aux intérêts économiques et commerciaux ?- La nouvelle génération chinoise, plus ouverte au monde et sensibilisée, pourrait-elle amorcer un changement dans les relations entre l'UE et la Chine dans les décennies à venir ?