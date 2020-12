J’ai lu… On a tous un ami noir, de François Gemenne

Par Pascal Boniface

Dans son dernier ouvrage "On a tous un ami noir" - paru chez Fayard en septembre 2020 - François Gemenne rend un hommage à Nadine Morano et s'attache à déconstruire les idées reçues sur les questions migratoires. Un ouvrage nécessaire et éclairant qu'analyse Pascal Boniface dans cette vidéo.