Expliquez moi… La justice pénale internationale

Par Pascal Boniface

Entre nécessité d'après-guerre, tribunaux ad hoc après la fin de la guerre froide et in fine la création d'une Cour permanente au tournant du millénaire, la justice pénale internationale a été le résultat d'un long processus de construction, un projet qui a su rassembler autant qu'il continue de diviser. De 1945 à aujourd'hui, Pascal Boniface revient dans cette vidéo agrémentée de cartes, de photos et d'infographies sur les étapes de la construction d'une justice pénale internationale.