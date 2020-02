Le Déméter 2020 : l’avenir de l’agriculture

À l'occasion de la sortie du Déméter 2020, Sébastien Abis, directeur de DEMETER et chercheur associé à l'IRIS, et Matthieu Brun, directeur de publication du Déméter 2020, répondent à nos questions :- Quels sont les grands enjeux auxquels l’agriculture devra faire face lors de cette prochaine décennie ?- Quels seront les acteurs clés dans le domaine de l’agriculture de demain ?- En quoi le New Green Deal devrait-il impacter l’agriculture européenne et la PAC en particulier ?