Présidentielles au Sénégal : vers l’alternance politique ? | Les mardis de l’IRIS

Chaque mardi, retrouvez en live Pascal Boniface et un membre de l'équipe de recherche de l'IRIS pour décrypter un fait d'actualité internationale. Demain, échange avec Caroline Roussy, directrice de recherche et responsable du Programme Afrique/s à l'IRIS autour des élections présidentielles au Sénégal. Après une période d'incertitude d'un mois, la population a pu voter ce dimanche 24 mars 2024. Ce premier tour favoriserait le candidat anti-système Bassirou Diomaye Faye devant le candidat du pouvoir, Amadou Ba, et loin devant les autres candidats.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

