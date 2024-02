Retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la CEDEAO : quels enjeux économiques ?

Dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), organisation visant à promouvoir la coopération et l'intégration de ses pays membre, notamment à travers la création d'une union économique et monétaire ouest-africaine. Quelles pourraient être les conséquences géopolitiques, économiques et monétaires de cette décision ? Ce retrait pourrait-il contribuer à un enclavement des pays concernés ? le Burkina Faso, le Niger et le Mali pourraient-ils être amenés à sortir de la zone CFA ?Le point avec Émilie Laffiteau, chercheuse associée à l'IRIS, dans le cadre des Chroniques Afrique/s.Pour aller plus loin :➡️ Retrouvez toutes les analyses du Programme Afrique/s

