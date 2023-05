Chili : retour sur les résultats et les enseignements de l’élection du Conseil constitutionnel

Visioconférence organisée dans le cadre de l' Observatoire électoral de l'Amérique latine de l'IRIS. Autour de Jean Mendelson, ministre plénipotentiaire honoraire, ancien ambassadeur, ancien premier secrétaire à l'ambassade de France au Chili et Carlos Ominami, ancien ministre et sénateur chilien, directeur de la Fondation Chile21. Animée par Christophe Ventura , directeur de recherche en charge du programme Amérique latine/Caraïbe à l'IRIS.Le 7 mai 2023, l’extrême-droite chilienne s’est confortablement imposée, aux côtés de la droite traditionnelle, dans l’élection du Conseil constitutionnel chargé d’élaborer, sur la base d’un projet proposé par un comité d’experts, le texte d’une nouvelle constitution pour le pays. Ce projet sera de nouveau soumis à référendum le 17 décembre 2023. Cinquante ans après le coup d’Etat organisé par Augusto Pinochet (11 septembre 1973) contre le gouvernement de gauche de Salvador Allende, le Parti républicain dirigé par José Antonio Kast se retrouve en position de force dans le pays tandis que le gouvernement de gauche de Gabriel Boric, élu en 2021 suite aux puissantes mobilisations sociales de 2019, enchaîne les déconvenues et fait face à une impopularité significative. Comment expliquer et comprendre les résultats de cette élection ? Quelles tendances politiques indique-t-elle au Chili et, au-delà, en Amérique latine et au niveau international ?

