À l'occasion de la parution de l'ouvrage, « Géopolitique des féminismes » (Eyrolles, 2023), Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique de l'IRIS, répond à nos questions :- Pourquoi parle-t-on de géopolitique des féminismes ?- Quels sont les principaux défis auxquels les mouvements féministes sont confrontés aujourd’hui ?- Quels sont les espoirs portés par les mouvements féministes à travers le monde ?📕 Pour se procurer son ouvrage " Géopolitique des féminisme s", Eyrolles (2023).📄 En savoir plus sur l' Observatoire Genre et Géopolitique de l'IRIS.📄 Les notes de l' Observatoire Genre et Géopolitiqu e de l'IRIS.

