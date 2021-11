La Chine « joue sur deux tableaux: faire peur tout en maintenant le dialogue avec Taïwan »

Côté chinois. on sait qu’une confrontation armée aurait des conséquences très lourdes, sans même parler d’intervention américaine. Car si on parle de mille missiles balistiques chinois braqués sur Taïwan, Taïwan en possède aussi orientés sur les points stratégiques chinois. Le ralentissement de l’économie chinoise, notamment dans le domaine de l’immobilier, peut aider à se tourner vers un ennemi extérieur. C’est un classique des relations internationales. Mais la recherche du statu quo est la solution la plus souhaitable et souhaitée de part et d’autre.

Cette pression est constante. II y eut même des tentatives chinoises d’invasion dans les années 50 et de fortes tensions lors de la démocratisation taïwanaise en 1995. Contrairement à ce qu’on peut penser, la Chine a longtemps été un nain militaire, battue par le Vietnam en 1979. II a fallu attendre 2007 pour que les forces armées chinoises valent celles de Taïwan, un pays très riche qui compte des capacités défensives extrêmement solides depuis soixante-dix ans. Pékin a un discours plus offensif et intransigeant vis-à-vis de Taïwan. Depuis la rentrée, on assiste à une accélération pour plusieurs raisons : le facteur intérieur avec une croissance qui s’essouffle et la remise en cause du leadership de Xi Jinping. L’idée n’est pas nécessaire ment de préparer la guerre, mais de contraindre Taïwan à rentrer dans le rang. Xi Jinping joue sur deux tableaux : faire peur tout en gardant le dialogue ouvert avec Taïwan.

