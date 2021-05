« Y a-t-il encore un camp de la paix en Israël ? » – Entretien avec Ofer Bronstein

Par Pascal Boniface

Aujourd'hui dans les entretiens de l'IRIS, Pascal Boniface reçoit Ofer Bronstein, président du Forum international de la Paix et chargé de Mission auprès d'Emmanuel Macron dans les processus de paix, pour discuter des perspectives de dialogue et de négociations entre Israéliens et Palestiniens. La paix et une solution à deux Etats sont-elles encore possibles ?