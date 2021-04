L’intégration des enjeux climato-environnementaux pour les forces armées

Le rapport "L'intégration des enjeux climato-environnementaux pour les forces armées" de l'Observatoire Défense et Climat piloté par l'IRIS avec le soutien de la DGRIS vient de paraître. Julia Tasse et Sofia Kabbej, chercheuses au sein du Programme Climat, Energie et Sécurité de l'IRIS, évoquent ses enjeux en répondant aux questions suivantes :- Comment les forces armées intègrent-elles le changement climatique à leur doctrine et opérations ?- Que font les forces armées pour réduire leur empreinte environnementale ?- Comment mieux préparer les forces armées à faire face au changement climatique ?Lire le rapport : https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2021/03/RE15-202101-Integration_climat_forces_armees_defense_climat-rapport-15.pdf En savoir plus sur l'Observatoire Défense et Climat : https://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-defense-et-climat/