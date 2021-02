[3 minutes pour comprendre] 50 défis et enjeux de la géopolitique de la France

Par Pascal Boniface

Pascal Boniface présente dans cette vidéo son nouvel ouvrage "3 minutres pour comprendre - 50 défis et enjeux de la géopolitique de la France", qui parait le 25 février aux éditions Le Courrier du livre. Comment s'est constituée, au fil des siècles, la relation de la France avec le monde extérieur ? Quels sont aujourd'hui son poids et sa place dans le monde ? Quels sont ses atouts et ses points faibles ? Comment perçoit-elle les autres puissances et comment est-elle perçue par elles ? De l'industrie, la technologie et le nucléaire à l'agriculture et à la santé, en passant par l'art, la mode, le sport ou encore la gastronomie, Pascal Boniface décrypte au fil de 50 chapitres - magnifiquement illustrés - les facteurs d'attractivité et les faiblesses structurelles de l'Hexagone.