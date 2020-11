L’exacerbation des tensions sociales en Inde par le Covid-19

Tribune par Olivier Da Lage, journaliste et écrivain

Dans une société indienne déjà très polarisée depuis la reconduction au pouvoir au printemps 2019 des nationalistes hindous du BJP conduits par le Premier ministre Narendra Modi, l’irruption de la crise sanitaire au printemps 2020 a profondément rebattu les cartes tant sur le plan social que sur le plan politique.L’Inde a la réputation justifiée d’avoir une médecine de pointe qui lui attire un tourisme médical significatif et rémunérateur, mais à l’échelle nationale, le système de santé est marqué par des disparités considérables, notamment sur le plan régional (le Kerala étant de loin l’État le mieux doté) et par un sous-financement chronique et une insuffisance de lits d’hôpitaux (cinq pour 10 000 habitants). Insuffisant avant la pandémie, le système a été rapidement saturé dès que les cas de Covid-19 ont commencé à exploser.De janvier à mars, le gouvernement jouait la sérénité en louant la sagesse de Narendra Modi qui a fermé les frontières aériennes à la mi-mars avant d’annoncer, avec quatre heures de préavis seulement, un confinement généralisé le 24 mars à minuit pour trois semaines. La crise a montré les limites du pouvoir de l’homme fort de l’Inde, au charisme certain, mais dont le goût prononcé pour les slogans et le contrôle de la narration n’a pas suffi à endiguer la vague qui a propulsé en quelques mois l’Inde au deuxième rang des contaminations, après les États-Unis (8,2 millions de cas au début novembre).Alors même que l’épidémie progressait de façon foudroyante dans les grands centres urbains, notamment à Bombay et Delhi, les autorités ont continué de parler de « cas importés » comme au début de la crise et de nier jusqu’à aujourd’hui toute contagion communautaire, au motif que l’OMS ne définit pas ce qu’est une « contagion communautaire ».Attendu pour le début, puis le milieu de l’été, le pic des contaminations a finalement été atteint à la mi-septembre, mais les nombreuses fêtes religieuses de fin d’année, qui voient habituellement des rassemblements importants, font redouter une seconde vague.En dépit de sa médecine de pointe, l’Inde est moins bien placée que l’ensemble de ses voisins immédiats en ce qui concerne les statistiques épidémiques. Elle enregistre cependant un point de satisfaction : une mortalité sensiblement plus basse qu’en Europe ou en Amérique, probablement due à la jeunesse de sa population (l’âge médian est de 29 ans), mais aussi parce qu’un nombre important de décès dus au Covid-19 ne sont pas enregistrés en tant que tels.Avant même l’apparition de l’épidémie, la croissance indienne était en berne (4,6% en rythme annuel au début de l’année alors que 8 à 9% seraient nécessaires pour absorber les nouveaux arrivants sur le marché du travail). Le confinement brutalement imposé à partir du 25 mars a fait plonger la production de l’Inde qui devrait enregistrer une récession supérieure à -10% sur l’exercice 2020-2021. En octobre, l’Inde a eu la désagréable stupéfaction de voir le revenu par habitant du Bangladesh dépasser le sien, essentiellement en raison du recul de sa propre production.Le 12 mai, Narendra Modi a annoncé dans un discours l’injection de liquidités considérables, atteignant 232,5 milliards d’euros (ce qui fait un chiffre rond en roupies). Il s’agit pour partie de programmes nouveaux et pour partie de programmes déjà lancés. Mais ce plan s’accompagne d’un slogan : Atmanirbhar Bharat Abhyaan soit « campagne pour une Inde autosuffisante ». Au même moment était lancée une campagne de boycott – liée à l’affrontement ayant provoqué la mort de vingt soldats indiens à la frontière au Ladakh en juin – des produits chinois, très présents parmi les biens de consommation courante et l’annonce de l’arrêt de l’importation d’équipements militaires. Cette campagne donne le sentiment d’un repli autarcique et satisfait une partie du camp nationaliste hindou, très attaché à une approche swadeshi (production locale) qui s’était toujours montrée réticente vis-à-vis de la mondialisation, contrairement aux grands industriels soutenant Modi qui profitent de cette même mondialisation. En réalité, les investissements étrangers sont toujours encouragés et il y a davantage d’affichage que de réalité dans cette « autosuffisance ». Ce « en même temps » de Modi lui permet de rassurer les deux courants opposés qui forment sa base électorale, tout en habillant des réformes économiques prévues de longue de date. C’est ainsi qu’il faut aussi interpréter la suspension en juin du Code du travail dans plusieurs États dirigés par le BJP (dont l’Uttar Pradesh, l’un des plus pauvres, et le plus peuplé) pour une durée de trois ans. Idéologie et opportunisme se conjuguent ici pour faire avancer le programme du BJP à la faveur de la crise.La pandémie a brutalement frappé les travailleurs précaires, migrants de l’intérieur qui, aussitôt la nouvelle connue le 24 mars au soir, ont assailli les gares et les bus avant de se lancer par centaines de milliers sur les routes pour une longue marche, de centaines parfois de milliers de kilomètres, pour rejoindre leur village familial. Soudainement privés de revenus, en l’absence de toute sécurité sociale, c’était leur seul choix possible, au risque des brutalités policières et de disséminer le virus dans l’Inde rurale.La crise a mis en évidence ces travailleurs invisibles, piliers de l’économie mise en quelques jours à l’arrêt presque complet (le secteur informel représente au moins 80% de la population active). Parallèlement, l’Inde a rapatrié sur plusieurs mois plus d’un demi-million d’expatriés, soudainement privés d’emploi ou de visa, rentrant des États-Unis, d’Europe, mais surtout du Golfe. Leur retour prive le pays des devises qu’ils envoyaient à leur famille. Le basculement des précaires vers la pauvreté de masse fait rechuter l’Inde qui voit revenir le spectre des famines dont elle s’était en grande partie débarrassée.Écoliers et étudiants, privés d’enseignement et d’examens, sont invités à suivre les cours en ligne, mais comment faire lorsque le seul accès à l’internet est un téléphone 2G ou que l’internet est carrément coupé, comme il l’a été une grande partie de l’année au Cachemire pour des raisons politiques ?Par ailleurs, et comme cela arrive souvent en pareil cas, l’épidémie a été l’occasion de s’en prendre à des boucs émissaires, en l’occurrence, les musulmans, accusés d’avoir propagé le virus lors de rassemblements religieux. Le terme « coronajihad » a envahi les antennes. L’épidémie a permis, dès le confinement, de mettre fin au mouvement contre l’amendement à la loi sur la nationalité, visant les musulmans, qui s’était emparé d’une grande partie du pays depuis le mois de décembre. Sous couvert de lutte contre la pandémie, les autorités nationales et locales ont multiplié les poursuites et arrestations (sélectives) d’opposants et parfois de journalistes, en invoquant des dispositions remontant à la fin du XIXsiècle, lorsque l’Inde était sous le joug colonial britannique.Lorsqu’il est apparu que le contrôle de la pandémie lui échappait, Narendra Modi s’est placé en retrait, laissant l’initiative aux États fédérés. Ces derniers ont saisi l’occasion pour affirmer leur pouvoir face à l’État fédéral, mais, du fait des oppositions politiques et de cette lutte d’influence, la réponse à la pandémie a été confuse et cacophonique, les instructions contradictoires et changeantes, laissant la population incrédule et désarmée.En ce mois de novembre, plus de huit mois après l’imposition du confinement qui, sans jamais avoir été levé, a été allégé par touches successives, ce même sentiment d’impuissance et de confusion – que l’Inde n’est d’ailleurs pas la seule à éprouver – subsiste encore, l’espoir reposant sur un vaccin que, grâce à son savoir-faire pharmaceutique et les liens noués avec différents partenaires à l’étranger, le gouvernement estime être en mesure de produire et distribuer massivement à sa population dès qu’il sera disponible. Sur cette question, l’Inde coopère avec cinq grands laboratoires mondiaux notamment AstraZeneca et Novavax. Le Serum Institute of India, basé à Pune (Maharashtra) qui est le plus grand fabricant de vaccins du monde a déjà produit quarante millions de doses (AstraZeneca) et le gouvernement s’en est récemment servi comme argument électoral au Bihar en promettant une vaccination gratuite de la population. Les essais sont aussi sur le point de commencer avec Sputnik V (Russie). L’Inde s’inscrit donc entièrement dans la stratégique course au vaccin, la campagne de vaccination ayant été annoncée pour le début 2021.—————–