La Chine : partenaire, rivale ou menace ?

Entretien avec Sylvie Bermann, ambassadrice de France, présidente du Conseil d’administration de l’IHEDN, à l'occasion des Géopolitiques de Nantes 2020

Sylvie Bermann est ambassadrice de France et présidente du Conseil d’administration de l’IHEDN. Elle répond à nos questions à l’occasion de sa participation aux Géopolitiques de Nantes, organisés par l’IRIS et le lieu unique avec le soutien de Nantes métropole, les 25 et 26 septembre 2020 :- Assiste-t-on à une guerre froide entre la Chine et les Etats-Unis ?- Est-ce que la puissance grandissante de la Chine ne questionne pas, plus que notre rapport à elle, notre rapport avec les États-Unis ?- Quels sont les trois défis structurels que la Chine doit relever pour atteindre la place de première puissance mondiale et y rester ?