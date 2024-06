Mexique : la victoire historique de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, candidate du Mouvement de la régénération nationale (Morena) et ancienne maire de Mexico, a été élue présidente de la République mexicaine le 2 juin dernier. Première femme élue dans le pays, elle prendra la succession d'Andrés Manuel López Obrador à compter du 1er octobre 2024, l'occasion de revenir sur les résultats marquants de ces élections générales puisque les Mexicains et Mexicaines étaient également appelé(e)s aux urnes pour élire leur Congrès. Quels sont les enseignements du succès historique de Claudia Sheinbaum et des élections générales ? Quelle reconfiguration politique nationale à la suite de ce scrutin ? Quels seront les défis de la nouvelle présidente ?Christophe Ventura, directeur de recherche à l’IRIS et responsable du Programme Amérique latine/Caraïbe, revient sur l'actualité politique mexicaine.

