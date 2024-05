Le sport comme instrument de puissance

Il est d'usage de définir la puissance d'un État par ses ressources en hard power, c'est-à-dire ses moyens politiques, économiques et militaires. Cependant, le soft power, ce pouvoir d'influence, devient de plus en plus important et le sport en est ainsi un élément majeur. Que ce soit par la performance sportive, la compétitivité des athlètes mais aussi les capacités d'accueillir un grand évènement sportif international, il est devenu un atout clé du rayonnement international d’un État.Samuel Ducroquet, Ambassadeur pour le Sport, répond à nos questions à l'occasion de sa participation au colloque « Paris 2024 : enjeux sociétaux et géopolitiques » organisé par l'IRIS et la ville d'Enghien-les-Bains, le vendredi 3 mai 2024.➡️ En savoir + sur le colloque « Paris 2024 : enjeux sociétaux et géopolitiques ».

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies