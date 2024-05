Vers un monde du sport multipolaire ?

Qatar, Arabie Saoudite, Russie, Chine… Les nouveaux acteurs majeurs du sport mondial sont désormais nombreux. Et pour cause, nous sommes rentrés dans une ère multipolaire au sein de laquelle l’Occident n’est plus seul maître à bord. Désormais, il faut compter sur ces nouveaux pays qui cherchent à user du sport pour diffuser leur influence. Quelle géopolitique du sport à l’heure d’un monde multipolaire ? Jean-Philippe Leclaire, directeur adjoint de la rédaction de L’Équipe, répond à nos questions à l'occasion de sa participation au colloque « Paris 2024 : enjeux sociétaux et géopolitiques » organisé par l'IRIS et la ville d'Enghien-les-Bains, le vendredi 3 mai 2024.

