Reconnaissance de la Palestine : la France à la traîne

En 2014, la Suède était le premier État de l'Union européenne à reconnaître la Palestine en tant qu'État. Dix ans plus tard, l'Irlande, l'Espagne et la Norvège - qui elle, ne fait pas partie de l'Union - ont annoncé ce 22 mai qu'elles reconnaîtront désormais l'État de Palestine, ce qui ramène le compte des États membres de l'ONU l'ayant reconnu à 142 sur 193 (d'après l'Autorité palestinienne). La Slovénie devrait prochainement les rejoindre.Peu nombreuses sont les diplomaties occidentales qui reconnaissent la Palestine en tant qu'État, et la France, qui avait pourtant voté en faveur de l'admission de la Palestine au sein de l'ONU, ne fait pas partie de la liste. Elle aurait pourtant intérêt à rejoindre l'initiative de ses voisins européens, en ce qu'elle s'autonomiserait de la position étatsunienne et acterait un geste diplomatique fort, qui serait cohérent avec sa ligne diplomatique sur le conflit israélo-palestinien : la solution à deux États. En effet, difficile d'envisager un plan de paix allant dans ce sens lorsque l'on ne reconnait qu'un seul de ces deux États.L'analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies