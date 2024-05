Les partis politiques français et le conflit israélo-palestinien

Depuis le début de la Ve République, les positionnements relatifs au conflit israélo-palestinien n'ont cessé d'évoluer au gré des changements dans le paysage politique français. Sur quels héritages les partis actuels se fondent-ils et comment traduisent-ils du clivage des positionnements sur le conflit israélo-palestinien en France ? Le parti gaulliste avait construit le socle de ce que l'on appellera le Gaullo-mitterrandisme, une doctrine de politique étrangère marquée, entre autres, par un positionnement plutôt pro-arabe au Proche-Orient. A cette période, au centre, les formations politiques sont elles, plutôt favorables à Israël. A gauche, le parti communiste se positionne en soutien de la cause palestinienne, et le parti socialiste, pour des raisons historiques, se place en faveur d'Israël. L'élection de François Mitterrand au poste présidentiel met pourtant le PS au défi de son clivage interne sur le conflit puisqu'il plaidera en faveur de la création d'un État palestinien. Puis, Jacques Chirac marquera à son tour la politique étrangère française par son soutien à la cause palestinienne. Depuis, la France connait une rupture avec ces positions plus traditionnelles. Retour en vidéo sur l'historique et l'évolution des positions des formations politiques françaises sur le conflit israélo-palestinien.L'analyse de Pascal Boniface.

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’, ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication, l’organisation d’évènements et la formation.

I Understand

By continuing to browse this site, you agree to our use of cookies