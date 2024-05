Le monde selon Poutine : la doctrine Karaganov

Par Pascal Boniface

Le nouveau rapport russe de politique étrangère et de défense qui avait été publié en 2023 sous la direction de Sergueï Karaganov a récemment été traduit en français par Le Grand Continent. Succédant à la doctrine Primakov, ce document stratégique développe les nouvelles orientations de la Russie et traduit les ambitions de Vladimir Poutine à l'égard des États non occidentaux, qualifiés, non pas sans sens, de "majorité mondiale". Cette désignation fait figure de rappel à l'Occident, lui rappelant qu'il est marginal sur le plan démographique et permet d'éviter l'emploi peu apprécié en Russie du terme "global". Depuis le début de la guerre en Ukraine, Moscou identifie de multiples intérêts à se rapprocher d'une partie des États de cette "majorité mondiale". Sa réorientation stratégique vers ces derniers lui permet de déjouer les sanctions occidentales et de s'inscrire dans un véritable contre-poids à l'Occident. Si les pays non occidentaux ne sont pas nécessairement antioccidentaux, les experts russes estiment qu'il y a là une opportunité pour Moscou de "désoccidentaliser" le monde, de protéger le "pluralisme idéologique" et de redéfinir une architecture mondiale multipolaire. En d'autres termes, le rapport Karaganov nous donne la vision du monde selon Vladimir Poutine où la Russie veut s'inscrire dans un ensemble visant à contrer l'influence de l'Occident.L'analyse de Pascal Boniface.