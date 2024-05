Xi Jinping à Paris : quels enjeux ?

Par Pascal Boniface

En 1964, Charles de Gaulle établissait les relations entre la Chine communiste et la France, dans une perspective de politique étrangère française autonome vis-à-vis des États-Unis. Dans le contexte de ce 60ème anniversaire, Xi Jinping effectue une visite d'État en France les 6 et 7 mai, pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19. Plusieurs points de divergences sur les plans géopolitiques et économiques seront sur la table. D'abord, sur le sujet de la guerre en Ukraine, dossier sur lequel Pékin se range du côté de Moscou en ne reconnaissant pas l'invasion russe et en la soutenant indirectement. Ensuite, Emmanuel Macron devrait aborder la concurrence déloyale chinoise à l'égard de l'économie française et inviter le président chinois à œuvrer pour l'ouverture plus large des marchés chinois aux produits français. Des points faisant plus consensus devraient également être abordés, notamment la question de la non-prolifération nucléaire, et en particulier le cas iranien, ainsi que la lutte contre les dérèglements climatiques, sujet sur lequel la Chine, d'abord plutôt climato-sceptique, a changé de position.