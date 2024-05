J’ai lu… « MBS confidentiel » par Christian Chesnot et Georges Malbrunot

Qui est Mohamed ben Salmane (MBS), prince héritier de l'Arabie saoudite ? Comment comprendre son imprévisibilité ? Sa posture à la fois modernisatrice et autoritaire ? Comment détonne-t-il avec la scène politique saoudienne traditionnelle ? Sur les questions des affaires étrangères et diplomatiques, notamment avec l'Iran et Israël ? Sur celles du futur du pétrole ?Autant de questions posées par Pascal Boniface à Christian Chesnot, journaliste et spécialiste du Moyen-Orient, à l'occasion de la parution de son livre co-écrit avec Georges Malbrunot : « MBS confidentiel - Enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient » chez Michel Lafon.

