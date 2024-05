Géostratégix. Un monde de Jeux – Mon nouvel ouvrage

L'histoire des JO modernes de 1896 à nos jours n'est pas dépourvue de manifestations du politique. Relais des luttes des XXe et XXIe siècle, les Jeux en ont été le théâtre. Des éditions de Berlin en 1936, de Mexico en 1968, ou encore de Munich en 1972, cette grande compétition sportive internationale aura produit et produira encore des images fortes et symboliques pour l'humanité : l'amitié entre Jessie Owens, athlète afro-américain et Luz Long athlète blanc et allemand face à Hitler, le poing levé du Black Power de Tommie Smith et John Carlos, la prise d'otage de la délégation israélienne par un groupe extrémiste palestinien...Autant d'évènements historiques sur lesquels je reviens dans ma nouvelle BD "Géostratégix : Un monde de jeux", illustrée par Tommy, chez Dunod Graphic. Une BD qui démontre que le sport et la (géo)politique sont bien indissociables.📕Commander "Géostrategix - Un monde de jeux

