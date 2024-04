Kiev, Jérusalem : information, non-information, fabrique de l’opinion

L'édito du directeur de la rédaction de L'Express du 15 avril titrait « Kiev-Jérusalem, même combat ». À travers le traitement des guerres en Ukraine et à Gaza, certains quotidiens et hebdomadaires français sélectionnent leurs indignations et confondent deux situations géopolitiques, qui si elles sont semblables sur quelques points restent à distinguer pour réaliser une analyse rigoureuse. Afin d’informer justement l'opinion, il convient de traiter le conflit à Gaza dans son ensemble, sans omission, et cela passe notamment par la couverture des civils bombardés ou un traitement égal des violations du droit international commises. La couverture médiatique de ces conflits pose donc le débat de la mal-information et non-information et inquiète quant à la fabrique de l’opinion.L'analyse de Pascal Boniface.

