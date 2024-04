Géopolitique des Jeux olympiques

Par Pascal Boniface

Peut-on séparer sport et politique ? Nombreux sont ceux qui les dissocient, comme s'il existait une imperméabilité entre les deux domaines ou du moins, une nécessité de les séparer. C'était d'ailleurs la volonté du créateur des Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin.L'histoire des JO "modernes" de 1896 à nos jours aura montré que le sport est une véritable tribune pour les enjeux (géo)politiques contemporains. Visionnés par des milliards d'individus, les Jeux d'hiver et d'été ont été, en effet, le théâtre des rivalités géopolitiques ou encore de revendications politiques. Entre les boycotts, les suspensions de pays en guerre par le Comité olympique, les gestes politiques et symboliques, relais des luttes pour l'égalité, il semble impossible d'affirmer aujourd'hui que le sport et la politique sont indissociables. On se souvient notamment des images fortes à différentes éditions des Jeux : l'amitié entre Jessie Owens, athlète afro-américain et Luz Long athlète blanc et allemand en 1936 face à Hitler, le poing levé du Black Power de Tommie Smith et John Carlos en 1968 à Mexico, la prise d'otage de la délégation israélienne à Munich par un groupe extrémiste palestinien en 1972... Retour en vidéo sur les évènements et enjeux (géo)politiques qui ont marqué les Jeux olympiques.L'analyse de Pascal Boniface.