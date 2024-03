Le fascisme et le sport mondial dans les années 1930

À l'aune des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, Lukas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, responsable du programme Sport et géopolitique, vous propose un rendez-vous régulier pour étudier les enjeux géopolitiques du sport. Dans cette quatrième chronique, il analyse l'utilisation du sport comme arme politique et idéologique des régimes fascistes dans les années 1930. Que ce soit l'Italie de Mussolini, et la Coupe du Monde 1934, ou l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler, et les Jeux olympiques de Berlin en 1936, les régimes fascistes ont fait de ces compétitions sportives des évènements fastueux de leur puissance. Retour sur un cas majeur de politisation du sport dans la première moitié du XXe siècle.

